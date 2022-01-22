2022/01/22 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “سجلت 4884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1704 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال […]

ظهرت المقالة كورونا..



انخفاض الاصابات في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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