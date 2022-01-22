بغطاء جوي أميركي.. مقاتلون يطاردون عناصر داعش قرب سجن الحسكة

2022/01/22 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واندلع القتال، مساء الخميس، عندما شن تنظيم داعش أكبر هجوم له في سوريا منذ انهيار "خلافته" قبل ثلاث سنوات.

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