طيران القوة الجوية يقصف عجلة تضم قياديين بداعش جنوبي الحضر

2022/01/22 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم قياديين إثنين، جنوبي الحضر.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الاخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد تم رصد ومتابعة قياديين إثنين من عصابات داعش الإرهابية وهما الارهابي المكنى ابو عصام والذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والارهابي المجرم ابو محمود، كانا يستقلان عجلة نوع بيك اب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث".

وأضافت، "حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة، مما ادى الى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها".وتوعدت القوات الأمنية، وفق البيان، "بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسي جداً وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لأن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".

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