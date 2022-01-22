المالكي: الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد

2022/01/22 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم السبت، تماسك قوى

الإطار التنسيقي فيما بينها.

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، إن

"الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه

موحد، وافكاره العملية لتشكيل ال

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