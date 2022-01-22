2022/01/22 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – تستمر المعارك لليوم الثالث على التوالي بين مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكردية في شمال شرق سوريا على أثر هجوم للجهاديين على سجن أسفر عن سقوط أكثر من سبعين قتيلا، وفق ما أفاد السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات أدت إلى مقتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارك متواصلة لليوم الثالث بين داعش والقوات الكردية في سوريا والحصيلة 70 قتيلًا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارك متواصلة لليوم الثالث بين داعش والقوات الكردية في سوريا والحصيلة 70 قتيلًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).