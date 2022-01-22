رحلة الحقيقة نحو الذات - وليد مهدي

2022/01/22 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وليد_مهدي دراسة الإطار الثقافي الاجتماعي الإبراهيمي وفق المنهج اليونغي التطبيقي في علم النفس طريق الإنسان في هذه الحياة مليئة بفوضى من المفاهيم التي تشوش على الهدف الأساس لوجودنا في هذا العالم : إكتشاف الذاتسبب ضياعنا هو تعدد الأهداف وعدم ترتيبها ضمن اولويات ، غالبا اكتشاف ذاتنا ورؤيتها صريحة تكون في نهايات اولوياتنا واحيانا خارج حساباتنا .



نعيش شطرا طويلا من اعمارنا نلهث وراء أهداف بلا معنى ولا ......





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