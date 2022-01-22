سيناتور امريكي : اقتصاد الولايات المتحدة يزيد ثراء الاغنياء ويفاقم محنة الفقراء

2022/01/22 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … شجب السيناتور الامريكي المستقل بيرني ساندر النظام السياسي والاقتصادي المزور في الولايات المتحدة والذي سمح لأصحاب المليارات بأن يصبحوا أكثر ثراء خلال الوباء بينما يعاني الآخرون من الضائقة المالية.وقال ساندرز في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وترجمتها وكالة /المعلومة/ إن “النظام الاقتصادي والسياسي المزور هو عندما ينفق […]

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