الموقف الوبائي: آلاف الإصابات الجديدة بكورونا في العراق

2022/01/22 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 4884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1704 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 6 مصابين خلال المدة المذكورة".

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