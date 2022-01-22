اطلاق حملة “خليني اشبع من جهالي قبل لا استشهد” لإعادة نظام البديل الى الجيش

2022/01/22 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أطلقت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، حملات للضغط على القيادات الأمنية لعادة نظام البديل الى الجيش العراقي.وأطلق مدونون وسام “خليني اشبع من جهالي قبل لا استشهد”، وذلك على اثر الهجوم الارهابي الأخير على نقطة للجيش في العظيم بديالى وراح ضحيته 11 شهيدا بينهم ضابط.ومنذ أشهر يطالب المنتسبين للقوات العسكرية باعادة […]

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