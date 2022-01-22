الصحة تسجل 4884 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/22 | 16:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 4884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1704 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم […]

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