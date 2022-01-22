مفاجأة.. ديمبلي يبدي استعداده للتجديد مع برشلونة

2022/01/22 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لم يغلق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، الباب أمام تجديد عقده مع النادي الكتالوني، الذي ينتهي في الموسم الحالي.

ورفض ديمبلي العرض المقدم من البارسا للتجديد في الأيام الأخيرة، ورد مسؤولو برشلونة بأن اللاعب لابد أن يرحل فورًا خلال الميركاتو الشتوي الجاري

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي لا يعتبر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة مغلقة، ولا يستبعد إمكانية التوقيع على عقد جديد.

وجاء ذلك رغم ما كتبه اللاعب الفرنسي عبر حسابه بشبكة "إنستجرام"، حول رفضه التعرض للابتزاز من النادي الكتالوني.

وسيتواجد موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، في برشلونة، الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع جديد مع مسؤولي البارسا حول عرض التجديد.

ويعتقد سيسوكو أنه وصلت أشياء لبرشلونة بشكل غير دقيق حول طلبات ديمبلي للتجديد تتعلق بمكافأة التوقيع، بالإضافة إلى العمولة الخاصة بالوكيل.

ويؤكد سيسوكو أنه وشريكه في وكالة ديمبلي يحصلان على عمولة سنوية معفاة من الضرائب تزيد قليلًا عن 150 ألف يورو، في الوقت الذي حصل خلاله على 3 عروض من أندية أوروبية للتعاقد مع اللاعب مقابل عمولة ضخمة.

وقالت الصحيفة إن سيسوكو سيؤكد لبرشلونة أنه لا يزال مستعد للتفاوض معهم، وإذا كان الأمر يتعلق بالمال، لكان أبرم اتفاقًا بالفعل مع أندية أخرى وحصل على العمولة الضخمة.

وأكدت مصادر مقربة من ديمبلي أنه صدم من الموقف غير المتوقع للمدرب تشافي هيرنانديز تجاهه، بعد أن صرح الأخير بأن عليه التجديد أو الرحيل.

وكان ديمبلي يعتقد أن تشافي واضح دائمًا معه، ما يضمن أن المدرب سيعتمد عليه حتى نهاية الموسم، حتى إذا لم يجدد.

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