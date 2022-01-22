المالكي: الاطار التنسيقي متمسك موقف واحد في المشاركة أو عدمها

2022/01/22 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاطار التنسيقي (الذي يضم قوى شيعية) متمسك بموقف واحد في المشاركة بالحكومة المقبلة أو عدمها.

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