الصحة العراقية تسجل انخفاضاً في اعداد اصابات كورونا اليومية

2022/01/22 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنها “سجلت 4884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1704 أشخاص للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 9846”.

وسجل العراق أمس 7155 إصابة بكورونا و5 وفيات.

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