يحيى رسول: جاهزون لمواجهة أي محاولة تسلل من قبل داعش

2022/01/22 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ،اليوم السبت، إن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل.

واكد رسول ان القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية، مبينا ان القوات الامنية على اهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل الى الاراضي العراقية.

وأشار رسول الى ان بقايا داعش ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما ان الارهابيين الهاربين لا يشكلون تحديا للأجهزة الامنية.

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