الهجرة تبرر التأخر في إغاثة النازحين في الإقليم

2022/01/22 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب المعايير الدولية لا يمكن خزن مادة الوقود في المخيمات لأكثر من 50 لتراً .

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