بالسمك والمكسرات وزيت الزيتون.. هكذا تكافح التهاب المفاصل بلا دواء

2022/01/22 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيشيع التهاب المفاصل لا سيما لدى كبار السن وغالبا ما يكون مصحوباً بألم قوي جدا.وعند ظهور العلامات الأولى للمرض، من المهم استشارة أخصائي لوصف العلاج، ومع ذلك ، بالإضافة إلى الأدوية والإجراءات الطبية، يمكنك الالتزام بقائمة للنظام الغذائي تعده خصيصا لمجابهة التهاب المفاصل وآلامه، ذكرها موقع اف بي الروسي حسب توصية صادرة من خبراء التغذية.وذكر الخبراء المختصون أن آلام المفاصل قد تكون ناتجة من بعض العادات الغذائية الضارة منها:-السكر-الكربوهيدرات المكررة-الجلوتين وهو بروتين موجود في بعض الحبوب-المواد الحافظةولقد أثبت خبراء التغذية أن الجلوتين والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالات التهاب المفاصل وتزيد من الألم.إذن، ما هي الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي ، والتي يمكنها أن تواجه آلام المفاصل، أو حتى تحد من ازدياده وانتشاره؟الأسماكيمكن لعشاق المأكولات البحرية أن يفرحوا، حيث ثبت أن تناول الأسماك من أجل الحد من التهاب المفاصل عمل مجزٍ وموفق، حيث تحتوي الأسماك على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية ذات الخصائص المضادة للالتهابات، لذلك فإن القائمة الغذائية التي تحتوي على الأسماك بانتظام تساعد على تقليل تورم المفاصل في التهاب المفاصل.قائمة الأسماك التي تحتوي على أوميجا 3 بوفرة:-سمك الماكريل-سمك السردين-سمك التونةالمكسراتتحتوي المكسرات أيضاً على أحماض أوميجا 3 المضادة لالتهاب المفاصل، ومواد مضادة للأكسدة والتي تحد من التهاب المفاصل وتخفف من آلامه، كما تحتوي علي العديد من البروتينات، مع كمية قليلة من الدهون المشبعة.زيت الزيتونيوصي خبراء التغذية بشدة باستبدال زيت عباد الشمس والزبد بزيت الزيتون لعلاج التهاب المفاصل.لذلك يمكنك تقليل آلام المفاصل وتقليل احتمالية التورم، باستهلاك زيت الزيتون، حيث يحتوي الأخير على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة المعروفة بفوائدها الصحية.بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات.

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