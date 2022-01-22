2022/01/22 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتولي الشرعي للعتبة الحسينية يستقبل امين عام العتبة العباسية و يبارك لإدارتها الجديدة (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/22 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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