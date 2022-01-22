الفتح: الحلبوسي يحاول استغلال دماء الشهداء لتسليح أبناء المناطق الغربية

2022/01/22 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر القيادي في تحالف الفتح احمد عبد الحسين ،السبت، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يحاول استغلال دماء الشهداء لاعادة تسليح أهالي المناطق المحمية من قبل الحشد الشعبي، فيما طالبه بان تكون مواقفه تتماشى مع الرؤية الوطنية.وقال عبد الحسين لوكالة / المعلومة /، إن “تصريحات الحلبوسي الأخيرة تثير تساؤلات كبيرة وملاحظات عدة، كما […]

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