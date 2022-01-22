حريق يهاجم عمارة تجارية وسكنية في كركوك وفرق الإطفاء تستنفر قبل ’الكارثة’ (صور)

2022/01/22 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حادث حريق اندلع داخل محال لبيع المواد الإنشائية في محافظة كركوك.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، إنه "أخمدت مفارزنا حادث حريق اندلع بمحلات لبيع المواد الإنشائية تحتوي على كميات كبيرة من مادة البنزين والثنر والاصباغ واسطوانات الغاز ومحل لتصليح العجلات بداخلة عجلة اوبل مع تضرر شقة سكنية أعلى المحلات في منطقة حي العسكري بمركز المحافظة".

وأضافت، "حيث تمكنت المفارز من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في المحلات والشقة والعجلة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات والأبنية المجاورة وبدون أي أضرار بشرية وإنقاذ مبلغ من المال ومصوغات ذهبية ومقتنيات أخرى سلمت إلى صاحب الشقة بموجب وصل رسمي".

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