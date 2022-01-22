رغم تلقيها جرعتين من اللقاح.. شابة عشرينية تصاب بكورونا أربع مرات

2022/01/22 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خلافا للاعتقاد السائد بأن فيروس كورونا لا يصيب الشخص سوى مرة واحدة، فقد تعرضت شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، لأربع إصابات كوفيد-19 منذ سبتمبر 2020.وأثبت اختبار “بي سي آر” أجرته ميا والتون مطلع العام الجديد قبل سفرها إلى لوس أنجلوس، إصابتها بفيروس كورونا، لتكون بذلك الإصابة الرابعة لها.ونقلت صحيفة […]

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