وفاة مخرج باب الحارة أشهر المسلسلات السورية

2022/01/22 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة أرشيفية تظهر زوارا يتجولون في موقع أعيد فيه تركيب سوق شعبية تحاكي أجواء مسلسل “باب الحارة” التلفزيوني الشهير في مجمع القرية الشامية قرب دمشق في 22 آب/أغسطس 2008 © ا ف ب/ارشيف لؤي بشارة دمشق (أ ف ب) – توفي المخرج السوري البارز بسام الملا في مدينة زحلة اللبنانية عن 66 عاماً […]

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