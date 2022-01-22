ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا بحسب الاستطلاعات

2022/01/22 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أكد استطلاع للرأي السبت أن الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون سوف يتقدم بفارق كبير على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا لو أن هذه الانتخابات جرت الأحد.وبحسب نتائج الاستفتاء يحظى ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسمياً بعد، بـ 25 بالمئة من نوايا التصويت أمام مرشحتي اليمين […]

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