تحذير نيابي من “خطر داعشي قريب” في ثلاث محافظات

2022/01/22 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدر رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، السبت، تحذيرا حول التطورات الامنية الخطيرة في العراق وفرار الارهابيين في سوريا.وقال الصالحي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “التطورات الاخيرة في المنطقة، وما حصل من مجزرة العظيم في ديالى، واعقبتها اطلاق سراح عصابات داعش الإرهابية من السجون السورية عبر قوات سوريا […]

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