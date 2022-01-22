الجزائري: لا يوجد انغلاق داخل المكونات السياسية الشيعية

2022/01/22 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكدت النائبة وعضو تحالف الفتح انتصار الجزائري ، السبت ، عدم وجود انغلاق داخل المكون الشيعي مشيرة إلى أن “التفاهمات مستمرة بين الاطراف”.وقالت الجزائري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الزيارات مستمرة بين الطرفين ولا يوجد انغلاق داخل المكون الشيعي “مبينة أن “مطالب التيار الصدري لم تكن تعجيزية وليست مستحيلة […]

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