أسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ

2022/01/22 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك لدى ظهوره على شبكة " Sky Sports".

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