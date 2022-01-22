2022/01/22 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة أحدهم بتهمة الارهاب ..القبض على مطلوبين إثنين شمالي بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهم بتهمة الارهاب .. القبض على مطلوبين إثنين شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهم بتهمة الارهاب .. القبض على مطلوبين إثنين شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).