2022/01/22 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تدعو لإعادة الخطط العسكرية والتأهيل البدني والمعنوي للمقاتلين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تدعو لإعادة الخطط العسكرية والتأهيل البدني والمعنوي للمقاتلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).