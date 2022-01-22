بالصور.. “آيفون فليب” القابل للطي

2022/01/22 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحتدم المنافسة بين كبار مصنّعي الهواتف الذكية في ميدان الأجهزة القابلة للطي، حيث تشير تسريبات حديثة إلى إمكانية طرح “أبل” لهاتف آيفون ينتمي إلى هذه الفئة العام القادم.ورغم عدم تأكيد “أبل” لإطلاق هاتف قابل للطي، إلا أن تسريبات تحدثت عن جهاز قادم في 2023 يحمل اسم “آيفون فليب”.وحسبما ذكر موقع “سي […]

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