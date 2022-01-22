طيران القوة الجوية يقصف عجلة تضم قياديين بداعش جنوبي الحضر (فيديو)

2022/01/22 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم

قياديين إثنين، جنوبي الحضر.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ردا على الأعمال

الإرهابية الجبانة الاخيرة الغادرة ومن

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