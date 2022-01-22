2022/01/22 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حادث حريق اندلع في احد المنازل أيمن الموصل.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه مكنت مفارزنا في مركز دفاع مدني اليرموك من اخماد حادث حريق اندلع في بدار سكن في منطقة الهرمات بالجانب الأيمن لمدينة الموصل ، وإخماد النيران المندلعة في إحدى غرف الدار بسبب […]

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