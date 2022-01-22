اخماد حريق في عمارة تجارية وسكنية في كركوك

2022/01/22 | 17:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق هاجم عمارة تجارية وسكنية في محافظة كركوك.وقال بيان للمديرية ان مفارزها في كركوك اخمدت حادث حريق اندلع بمحلات لبيع المواد الإنشائية تحتوي على كميات كبيرة من مادة البنزين والثنر والاصباغ واسطوانات الغاز ومحل لتصليح العجلات بداخلة عجلة اوبل مع تضرر شقة سكنية أعلى المحلات في […]

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