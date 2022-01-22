مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري مروّع في ذي قار

2022/01/22 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم، السبت، جرّاء حادث مروري مروع غربي محافظة ذي قار.

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وقال مصدر شرطة المحافظة لـ"ناس"، (22 كانون الثاني 2022)، إن "رجلاً وزوجته في الخمسينات من عمرهما برفقة إبنتيهما، تعرضوا لحادث سير مروع، تمثل بانقلاب سيارتهم الشخصية، بسبب السرعة المفرطة في منطقة عباس الكردي في البطحاء".

واضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة الزوجين وابنتهما البالغة من العمر 28 عاماً، فيما أصيبت البنت الثانية البالغة من العمر 31 عاماً إصابة بالغة".

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