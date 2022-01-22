البيشمركة تدين هجوم ديالى وتدعو لتكثيف الجهود لمواجهة خلايا داعش

2022/01/22 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان على ضرورة القيام بمراجعة جادة وتكثيف الجهود للقضاء على الخلايا النائمة لداعش.

جاء ذلك في بيان للوزارة دانت فيه بشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على الجيش العراقي في محافظة ديالى والذي أسفر عن استشهاد أحد عشر مقاتلا بينهم ضابط.

وأكدت الوزارة ان الوضع الحالي في المنطقة وظهور الأنشطة الإرهابية وإحياء الخلايا النائمة يشكل تهديدا ملحوظا وهو ما يتطلب المزيد من التعاون بين الجيش وقوات البيشمركة وتحديدا في المناطق التي توجد فيها ثغرات أمنية.

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