المرصد السوري: لإيران وتركيا مصلحة كبرى في مهاجمة سجن غويران

2022/01/22 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ،اليوم السبت، ان لكل من إيران وتركيا مصلحة كبرى في الأحداث التي تجري في سجن غويران بالحسكة.

ووصف عبد الرحمن هجوم تنظيم داعش على سجن غويران بالخرق الكبير قائلا انه حصل بالتنسيق بين الداخل والخارج منتقدا المجتمع الدولي لعدم تصرفه بواقعية مع معضلة معتقلي داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد عبد الرحمن ان داعش موجود في البادية السورية فضلا عن وجود أعداد كبيرة من عناصر التنظيم في مناطق تقع تحت سيطرة القوات التركية ولكن داعش لا يقوم بهجمات على القوات الإيرانية أوالقوات التركية أو ضد الجيش السوري.

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