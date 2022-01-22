اضطراب في أسواق الأسهم العالمية بعد هبوط “ناسداك”

2022/01/22 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية بشدة، مع موجة بيع عالمية بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية وضعف البيانات الاقتصادية.وبدأت المخاوف عندما أغلق مؤشر «ناسداك» الأميركي يوم الأربعاء 10.7% أدنى من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يؤكد أنه في حالة تصحيح.انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي […]

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