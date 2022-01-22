2022/01/22 | 17:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C10l8-MMRLI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة تتقصى.. عملية "قص معدة" تتسبب بوفاة مواطن بإحدى المستشفيات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة تتقصى.. عملية "قص معدة" تتسبب بوفاة مواطن بإحدى المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).