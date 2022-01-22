2022/01/22 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tcr3oF84az4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب علوات الخضار والفواكه في النجف يطالبون الحكومة تخصيص اماكن لهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب علوات الخضار والفواكه في النجف يطالبون الحكومة تخصيص اماكن لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).