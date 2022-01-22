التجارة تعلن اطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية للنازحين

2022/01/22 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت، اطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية الى العائلات النازحة في المخيمات.وذكرت وزارة التجارة في بيان نقله الناطق الرسمي، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير الجبوري زار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ووجه باطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية الى العائلات النازحة في المخيمات”.وأكد الجبوري […]

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