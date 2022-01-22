التركمان يطالبون بتسلم منصب محافظ كركوك

2022/01/22 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك..طالب النائب السابق عن المكون التركماني فوزي ترزي، السبت، بتسليم المكون منصب محافظ كركوك.وقال ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “التركمان هم الأحق بتسلم منصب محافظ كركوك كونهم يشكلون القومية الثالثة في البلاد”.وأضاف أن “التركمان تعرضوا للظلم والتهميش طوال السنوات الماضية فالكرد لديهم أربع محافظات والعرب لديهم 15 محافظة، فيما التركمان […]

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