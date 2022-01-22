مقتل 3 إرهابيين بينهم قياديان بداعش غربي نينوى

2022/01/22 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت المقاتلات العراقية غارة جوية دقيقة أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم قياديان بداعش غربي نينوى، وذلك ردا على هجوم العظيم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتل الإرهابي المكنى أبو عصام والذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة, والإرهابي المجرم أبو محمود, حيث كانا يستقلان عجلة نوع بيك آب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث.

ووفقاً للبيان فقد تم تزويد طيران القوة الجوية بالمعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضاءي بيجي والحويجة مما ادى إلى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها.

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