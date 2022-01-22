الاطاحة بارهابي خلال عملية امنية لملاحقة مطلوبين في صلاح الدين

2022/01/22 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٦ واجبات كمين ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

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