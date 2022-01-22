تدابير الحجر الأكثر صرامة بالعالم في هونغ كونغ.. 21 يوم عزل حتى لو نتيجة اختبارك سلبية

2022/01/22 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما صعدت مراسلة CNN صوفي جونغ على متن طائرة متجه إلى أمريكا من هونغ كونغ لزيارة عائلتها وقضاء الأعياد، كانت تعلم أن رحلة عودتها إلى المدينة لن تكون سهلة.لكنها لم تتوقع ظهور متحوّر جديد من فيروس كورونا، وإرسالها لمعسكر حجر صحي حكومي!

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