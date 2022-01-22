منتخب الشباب يعسكر في تركيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة

2022/01/22 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعدُ المنتخب العراقي للشبابِ، إلى الدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ يقامُ في مدينةِ أنطاليا التركية للفترةِ من (١/٢٣) ولغاية (٢٠٢٢/٢/٣) استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة ونهائياتِ كأس آسيا.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “المعسكر يتضمن خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ مع مدارس كرويةٍ مُختلفةٍ، حيث سيلاقي المنتخبُ في مباراته الأولى فريق داينمو كييف […]

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