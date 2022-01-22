2022/01/22 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صالح والكاظمي يؤكدان أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:58

واع/

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