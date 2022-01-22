صالح والكاظمي يؤكدان على ملاحقة داعش ودعم القوات الأمنية

2022/01/22 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة ملاحقة فلول تنظيم داعش ودعم القوات الأمنية، فيما شددا على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل الكاظمي، لبحث "الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

كما جرى التأكيد، وفق البيان، على "أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة".

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