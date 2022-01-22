ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم استمرار العقوبات

2022/01/22 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر إيرانية، نقلا عن موقع

يوروستات للمفوضية الأوروبية، أن حجم

تجارة إيران مع الدول الأوروبية وصل

خلال نوفمبر2021 إلى 499 مليون يورو،

بزيادة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وتتصدر المانيا واي

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