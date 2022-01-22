2022/01/22 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثاني قفزة قياسية وغير مسبوقة على

التوالي، تخطت حصيلة الإصابات اليومية

بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ

بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة

تفشي الفيروس التاجي في رو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقفزة حادة وغير مسبوقة.. 57 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقفزة حادة وغير مسبوقة.. 57 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).