"حزب الله" يدين "المجازر المهولة" في اليمن ويتوجه بدعوة إلى "أحرار العالم"

2022/01/22 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان "حزب الله" اللبناني، الغارات

الجوية الأخيرة لما يسمى بالتحالف

العربي بقيادة السعودية على اليمن،

التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من

200 شهيد وجريح، ووصفها بـ"المجزرة

البشعة".

وجاء في بيان لـ"ح

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