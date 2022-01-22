2022/01/22 | 18:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر المحلل السياسي رياض الوحيلي، السبت، تأخير عملية التفاهمات داخل البيت الشيعي سيعقد المشهد السياسي بشكل كبير ، متوقعا استمرار المشاورات الجدية بين المكونات الشيعية وتوحدها لتشكيل الحكومة.وقال الوحيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “هناك مشاورات جدية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للوصول إلى تفاهم وتوافق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة واختيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحيلي: المشاورات جدية والقرار الشيعي سيتوحد نهاية المطاف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحيلي: المشاورات جدية والقرار الشيعي سيتوحد نهاية المطاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).