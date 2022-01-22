2022/01/22 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن منتخب الشباب سيعسكر في تركيا استعداداً لكأس آسيا والاستحقاقات المقبلة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “منتخبنا للشبابِ، يستعد إلى الدخولِ في معسكرٍ تدريبيّ يقامُ في مدينةِ أنطاليا التركية استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة ونهائياتِ كأس آسيا”.واوضح ان “المعسكر يتضمن خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تحضر منتخب الشباب لنهائيات آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تحضر منتخب الشباب لنهائيات آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).